В Луганске пройдет прощание с известным актером Михаилом Голубовичем

В Луганске после болезни на 79-м году жизни ушел из жизни заслуженный деятель искусств России и художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Михаил Голубович.
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