Эксперт Скоробогатых оценил доступность лекарств от мигрени

В России есть почти все нужные лекарства от мигрени. Потребность в них у нас закрыта на 70–80%, рассказал в интервью «Известиям» врач-невролог «Университетской клиники головной боли» в Москве Кирилл Скоробогатых.
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