Ван И призвал усилить стратегическую координацию между Китаем и Россией

Пекин, 10 января /Синьхуа/ -- Будучи двумя ответственными крупными державами, Китай и Россия должны усиливать стратегическую коммуникацию, формировать больше стратегических консенсусов и осуществлять больше стратегического сотрудничества в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира.