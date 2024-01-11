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Китай

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Ван И призвал усилить стратегическую координацию между Китаем и Россией

Пекин, 10 января /Синьхуа/ -- Будучи двумя ответственными крупными державами, Китай и Россия должны усиливать стратегическую коммуникацию, формировать больше стратегических консенсусов и осуществлять больше стратегического сотрудничества в вопросах, связанных с будущим человечества и всего мира.

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