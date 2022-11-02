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Виктория Буцаева: «Ерохов – трудяга. Он четко понимает, что делает и для чего. Анисимов – открытый, добрый, воспитанный парень»

Тренер Виктория Буцаева охарактеризовала своих учеников Алексея Ерохова и Андрея Анисимова. Ерохов занял второе место на этапе Гран-при России в Сочи, Анисимов стал четвертым.

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