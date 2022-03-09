На Камчатке полицейские изъяли у рыночного продавца контрафактную одежду и аксессуары

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из торговых рынков Петропавловска-Камчатского сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю обнаружили и изъяли у 33-летней женщины, индивидуального предпринимателя, 39 единиц товаров с признаками контрафакта.
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