На Камчатке полицейские изъяли у рыночного продавца контрафактную одежду и аксессуары

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из торговых рынков Петропавловска-Камчатского сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю обнаружили и изъяли у 33-летней женщины, индивидуального предпринимателя, 39 единиц товаров с признаками контрафакта.