Русские останутся без шоколада: что происходит с ценами и сырьем на какао-бобы

Рассказываем, что будет с ценами на шоколад в России.Эксперты предупреждают, что Россия может столкнуться с дефицитом какао-бобов, который длится уже два года, и с большой долей вероятности сохранится и в 2024 году.
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