Ростех снял на видео успешные испытания российского бронеодеяла

Российские инженеры вновь доказывают свое лидерство в сфере оборонных технологий! Специалисты «НИИ Стали«, входящего в легендарный концерн «Калашников" и госкорпорацию "Ростех», представили инновационную разработку – бронеодеяло »Эгида».
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