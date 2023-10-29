Хоккеисты "Сибири" приехали на матч в костюмах из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Новосибирская команда устроила яркий праздник в честь 61-й годовщины со дня своего основания.В субботу 28 октября хоккеисты новосибирского клуба "Сибирь" приехали на домашний матч в костюмах персонажей из популярной кинокомедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".