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Хоккеисты "Сибири" приехали на матч в костюмах из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Хоккеисты "Сибири" приехали на матч в костюмах из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Новосибирская команда устроила яркий праздник в честь 61-й годовщины со дня своего основания.В субботу 28 октября хоккеисты новосибирского клуба "Сибирь" приехали на домашний матч в костюмах персонажей из популярной кинокомедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

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