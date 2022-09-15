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Назван участок с наибольшими потерями ВСУ на фронте

Назван участок с наибольшими потерями ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины несут наибольшие потери на фронте в ходе неудачных атак на Красный Лиман. «Вчера ближе к ночи была попытка ВСУ атаковать со стороны деревни Щурово, но они были остановлены ударами артиллерии», — говорится в сообщении.

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