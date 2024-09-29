Магнитные бури 30 сентября 2024 года: чего ожидать и как это может отразиться на здоровье? Ольга Вайленко30 сентября 2024 года на Земле ожидаются относительно спокойные геомагнитные условия, но полностью исключить влияние солнечной активности нельзя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии