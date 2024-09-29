Магнитные бури 30 сентября 2024 года: чего ожидать и как это может отразиться на здоровье? Ольга Вайленко30 сентября 2024 года на Земле ожидаются относительно спокойные геомагнитные условия, но полностью исключить влияние солнечной активности нельзя.