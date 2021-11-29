Политика как она есть

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«Я видел русских! Они уже здесь!» Откуда взялась русофобия на Западе

«Я видел русских! Они уже здесь!» Откуда взялась русофобия на Западе

Развернутая в последнее время Западом, и прежде всего Соединенными Штатами, оголтелая кампания по обвинению нашей страны в якобы готовящемся «вторжении на Украину», уже далеко перешла не то что границы правдоподобия, а пределы самого обыкновенного здравого смысла.

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