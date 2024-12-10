12-я ночь протестов в Грузии: Тысячи людей снова собрались перед парламентом

Тысячи проевропейских грузин собрались перед зданием парламента в Тбилиси, чтобы 12-ю ночь подряд протестовать против политики правительства, обвиняя власти в отказе от европейских амбиций страны, сообщает агентство AFP, цитируемое Agerpres.
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