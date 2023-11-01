13 твитов, доказывающих, что в детстве все мы были с нормальной такой чудинкой

У детей какая-то совершенно особенная логика. Иногда смотришь на то, что натворил ребенок, и диву даешься: ну как ему это в голову взбрело? А вот с его точки зрения все логично: посадил пятно на футболку, значит надо закрасить его фломастером в тон футболки.
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