Убийство женщины произошло в Алматинской области

Труп 64-летней женщины обнаружили в селе Илийского района. Как сообщили в полиции региона, 30 сентября текущего года в дежурную часть Илийского РУП поступило сообщение об обнаружении в селе Байкент трупа женщины 1959 года рождения, с признаками насильственной смерти.
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