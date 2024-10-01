Убийство женщины произошло в Алматинской области

Труп 64-летней женщины обнаружили в селе Илийского района. Как сообщили в полиции региона, 30 сентября текущего года в дежурную часть Илийского РУП поступило сообщение об обнаружении в селе Байкент трупа женщины 1959 года рождения, с признаками насильственной смерти.