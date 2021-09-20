В Волгоградской области полицейские задержали подозреваемых в культивировании и хранении марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОМВД России по Новоаннинскому задержали подозреваемых незаконном обороте наркотических средств.
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