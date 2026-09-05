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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Динамо» Никонов: «Почему мы не должны верить в чемпионство? Это абсурд. У нас отличная команда во всех линиях, отличные тренеры»

Нападающий московского « Динамо » Андрей Никонов ответил на вопрос о том, верит ли он в чемпионство бело-голубых в этом сезоне.

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