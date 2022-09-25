Кто следующий после России

На Западе никогда не скрывали, что основная их цель это Китай и его экономика. То, что сейчас происходит с Россией, это первый шаг на пути к снижению роли Китая в мировой экономике и устранение его как конкурента США (и Запада… Показать полностью.
На Западе никогда не скрывали, что основная их цель это Китай и его экономика. То, что сейчас происходит с Россией, это первый шаг на пути к снижению роли Китая в мировой экономике и устранение его как конкурента США (и Запада… Показать полностью.
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