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Кто следующий после России

Кто следующий после России

На Западе никогда не скрывали, что основная их цель это Китай и его экономика. То, что сейчас происходит с Россией, это первый шаг на пути к снижению роли Китая в мировой экономике и устранение его как конкурента США (и Запада… Показать полностью.

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