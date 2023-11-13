Экс-теннисистка Дмитриева: в матче с Медведевым мы наблюдали страдания Рублева

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева заявила, что в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) зрители наблюдали за мучениями Андрея Рублева, который играл против Даниила Медведева, передает "Спорт-Экспресс".