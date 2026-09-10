Добрев, невестка Бекхэм и Шейк: итоги первой недели Венецианского фестиваля

Еще пару дней осталось до завершения Венецианского кинофестиваля, и уже можно сделать первые выводы, но не о самих фильмах, представленных в программе, а о звездах, которые вновь заявили о себе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г( «Рядом летела скл...
- Александр Лукашен...
- Александр Лукашен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым