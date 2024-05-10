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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силантьев об игре «России 25»: «Хороший атакующий хоккей, в стиле «Металлурга»! Надеюсь, в будущем заслужу шанс от сборной, сыграть за нее – моя мечта»

Нападающий стал обладателем Кубок Гагарина-2024 в составе «Металлурга». – Сейчас отдыхаете? – Отдыхать не хочется, такая победа в плей-офф дала много сил и эмоций.

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