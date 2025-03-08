Вместе с оливками: в Британию "зайцем" прибыл гигантский ядовитый паук

Этот паук известен своим большим размером — самки достигают 34 мм, а самцы немного меньше. Он единственный среди европейских паукообразных, находящийся под защитой международных договоров, в частности Бернской конвенции.
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