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Регионы России

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Олейников опроверг согласование фото с футболкой «Рубина» перед переходом

Олейников опроверг согласование фото с футболкой «Рубина» перед переходом

Полузащитник ЦСКА Иван Олейников прокомментировал ситуацию с несостоявшимся переходом в казанский клуб «Рубин» после матча с этим соперником, завершившегося ничьей 1:1.

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