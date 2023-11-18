Прогноз погоды на сегодня. На полуострове пасмурно, сильный дождь Симферополь: +12° Севастополь: +14° Ялта: +15° Евпатория: +12° Бахчисарай: +12° Джанкой: +11° Феодосия: +12° Керчь: +11° Черноморское: +12° Крым Оперативный.
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