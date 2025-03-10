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Американский полковник объяснил, почему Европа не справится с Россией

Американский полковник объяснил, почему Европа не справится с Россией

Мнение, что Европа не готова к открытой конфронтации с Россией, поскольку ее экономика и армия значительно уступают по возможностям, выразил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис 9 марта на своем YouTube-канале.

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