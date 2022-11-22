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Стоматолог Отхозория рассказал, почему зуб болит, а кариеса нет

Стоматолог Отхозория рассказал, почему зуб болит, а кариеса нет

Многие уверены, что боль возникает в зубе только тогда, когда есть кариес. Если его визуально не замечают, то откладывают визит к стоматологу, поскольку уверены, что это временное явление: достаточно просто выпить таблетку — и проблема уйдет.

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