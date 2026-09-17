Призрак зрады в Киеве: «Флеш», советник укро-президента, ударил в спину Зеленскому медиа-заточкой Пока Запад разрабатывает БПЛА-перехватчик «Гераней», русские создают новый дрон-ракету со скоростью 750 км/ч Наше Минобороны в своей официальной сводке от 16 сентября сообщило, что прошедшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар беспилотниками по объектам военной промышленности, портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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Уничтожены 500 локомотивов: ВС РФ полностью изолируют Украину
Не слишком заметно на днях прошла новость о том, что Украина намерена хранить продовольствие на складах за границей. А между тем, это очередной шаг к превращению Украины в чистое поле боя. И соответственно, встает вопрос о том, как на это реагируют наши Вооруженные силы.
О возможном выносе за границу складов с едой заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, сейчас анализируется, требуется ли для этого вносить изменения в законодательство Украины, ЕС или Молдавии.
Очевидно, что на такие размышления Киев натолкнули успехи России в «войне складов». Наши ответные удары по складам оказались крайне болезненны для Украины и нанесли неизмеримо больший ущерб, чем удары ВСУ по складам наших маркетплейсов. Крупнейшим торговым сетям Украины пришлось даже ограничивать продажу продовольствия в одни руки, сокращать ассортимент, а в украинских соцсетях замелькали ролики с пустыми полками супермаркетов и из столицы и из ранее относительно благополучной западенщины.
Решение вынести склады туда, куда не бьют русские, а именно в западные страны, вполне логично. Точно также, как ранее в Европу были перемещены предприятия, производящие оружие для ВСУ.
Если добавить сюда то обстоятельство, что денег у Украины тоже нет (а возможность зарабатывать у них исчезает на глазах после ударов нашей армии по портам и металлургическим предприятиям), страна уже живет в долг, который растянется на поколения, картина получается для украинцев безрадостная.
Нынешний киевский режим постепенно превращает всю Украину в одно чистое поле боя, на котором нет ничего своего — все поставляется из-за границы: деньги, оружие, еда. А здесь только война. И население, которое необходимо для обеспечения ведения боевых действий — в качестве солдат, рабочих, обеспечивающих фронт, и живого щита. Европу это, кстати, вполне устраивает, так что помогать они в этом будут.
Но раз вся страна становится полем боя, то следуя военной науке это поле боя надо изолировать. Что потихоньку и происходит. Армия России стремится перекрыть морской коридор поставок и здесь есть серьезные успехи. Пограничные пункты пропуска на границах Украины с сопредельными государствами также попадают под удары — пока это касается в основном Молдавии, Польша ждет своей очереди. Одновременно уничтожается и транспорт — фуры в бессчетном количестве, а также железнодорожные локомотивы. И вот, что показательно: Украина лишилась уже 500 локомотивов и половины из них конкретно за этот год. Сейчас Киев даже обратился к союзникам, с просьбой дать локомотивы, подходящие под колею.
Конечно, полностью изолировать Украину вряд ли удастся — страна большая. Но нарушить логистику поставок так, чтобы жизнь стала крайней тяжелой, вполне можно. И это ведь тоже «ответка». Когда-то еще в начале СВО главком ВСУ (на тот момент) Залужный писал, что «россияне должны почувствовать» войну, чтобы, условно говоря, начать шатать режим. Бумеранг вернулся.