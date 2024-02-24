Помощь бизнесу и технологии: эксперты рассказали, как в России будут бороться с бедностью

Специалисты считают, что необходимо увеличивать покупательную способность населения. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам РФ поручил обеспечить увеличение реальных доходов и дальнейшее снижение уровня бедности россиян.
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