Нансеновский паспорт: какие права он давал русским эмигрантам

Обладателями нансеновских паспортов были генерал Деникин и его семья. В число его знаменитых владельцев входили балерина Анна Павлова, композитор Сергей Рахманинов, писатель Владимир Набоков и многие другие.
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