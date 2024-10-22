Отказавшаяся выполнять приказы командования бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) была переведена с позиций, расположенных под городом Курахово, ДНР, на территорию Сумской области, сообщает 22 октября испанское издание Pais.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии