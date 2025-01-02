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«Лос-Анджелес» выиграл дома 8-й матч подряд – повторение 3-го результата в истории клуба. До рекорда «Кингс» – 4 победы

Это повторение третьего результата в истории клуба. Ранее «Кингс» выигрывали 8 матчей подряд в сезонах-2023/24, 2010/11 и 1991/92.

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