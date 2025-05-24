Огненная жатва от Киева до Полтавы, США испугались Мединского, Париж напросился на «Орешник»? Что будет дальше

Российские военные устроили огненную жатву от Киева до Полтавы, США испугались руководителя российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощника президента РФ Владимира Мединского, инсайдеры оценили возможные планы Кремля ответить президенту Франции Эммануэлю Макрону ударом «Орешника» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.