Berg PRESS

338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • aleks virt
    Как и о чем можно договариваться с Правительством страны, которая сама себе не принадлежит?о можноЯпония направила ...
  • Россиянин
    А ей есть чем думать?)))Ницой думает об у...
  • Oleg Pomoshnikov
    Значит натовцы там готовят терракт. Подобное в Сирии уже наблюдалось.Генсек НАТО и Пен...

Путин и премьер Пакистана условились о координации подходов по афганской проблематике

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан договорились о координации подходов двух стран по афганской проблематике, а также об активизации российско-пакистанских контактов на разных уровнях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх