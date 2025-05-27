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Пермские думцы утвердили отчет об исполнении бюджета за 2024 год

Пермские думцы утвердили отчет об исполнении бюджета за 2024 год

ПЕРМЬ, 27 мая, ФедералПресс. На состоявшемся сегодня пленарном заседании депутаты пермской думы заслушали доклад первого вице-мэра краевой столицы Яны Фурман об исполнении городского бюджета за прошлый год.

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