Пермские думцы утвердили отчет об исполнении бюджета за 2024 год

ПЕРМЬ, 27 мая, ФедералПресс. На состоявшемся сегодня пленарном заседании депутаты пермской думы заслушали доклад первого вице-мэра краевой столицы Яны Фурман об исполнении городского бюджета за прошлый год.
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