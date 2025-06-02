«Таргет консервирует экономику, а нам нужны изменения»

Главный научный сотрудник Института экономики РАН и Института проблем развития науки РАН Олег Сухарев — о росте экономики выше и ниже потенциала, о начинающейся в России рецессии и о том, как ее избежатьОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Главный научный сотрудник Института экономики РАН и Института проблем развития науки РАН Олег Сухаревчитайте на monocle.
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