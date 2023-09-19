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Новый ливень зарядит на 7 дней подряд во Владивостоке - прогноз

Новый ливень зарядит на 7 дней подряд во Владивостоке - прогноз

Новый ливень зарядит сразу на семь дней подряд во Владивостоке. Неутешительный прогноз по непогоде дали синоптики метеорологического портала Gismeteo.

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