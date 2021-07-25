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Финансовый аналитик Коренев объяснил, когда покупать валюту для поездки в отпуск

Финансовый аналитик Коренев объяснил, когда покупать валюту для поездки в отпуск

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Приобретать валюту можно лишь в рамках грамотного ведения своего семейного бюджета – тогда вопрос инвестиций в валюту для отпуска перестанет быть важным, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Коренев.

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