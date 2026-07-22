В Харбине открылась выставка о сотрудничестве России и Китая

Фото предоставлено организаторами В китайском городе Харбина 21–22 июля проходят торжественные мероприятия, посвященные 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
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