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Татар-информ

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В Харбине открылась выставка о сотрудничестве России и Китая

В Харбине открылась выставка о сотрудничестве России и Китая

Фото предоставлено организаторами В китайском городе Харбина 21–22 июля проходят торжественные мероприятия, посвященные 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

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