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Газета.ру

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В Тамбове отец получил четыре года колонии за истязание детей

В Тамбове отец получил четыре года колонии за истязание детей

В Тамбове осудили мужчину, который больше восьми лет издевался над собственными детьми. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

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