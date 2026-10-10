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Антифашист

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Заслужил целых восемь наград. Трамп назвал позором отказ Норвегии присудить ему Нобелевскую премию мира, пригрозив это запомнить

Заслужил целых восемь наград. Трамп назвал позором отказ Норвегии присудить ему Нобелевскую премию мира, пригрозив это запомнить

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал позором решение не присуждать президенту США Нобелевскую премию мира в 2026 году и заявил, что Вашингтон этого не забудет.

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