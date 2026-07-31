Вынесен приговор убийце основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна: террористу дали 22 года заключения

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал виновным в соучастии в теракте, который произошел в феврале 2025 года в элитном столичном жилкомплексе «Алые паруса», гражданина Армении Ваража Манукяна.
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