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Вынесен приговор убийце основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна: террористу дали 22 года заключения

Вынесен приговор убийце основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна: террористу дали 22 года заключения

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал виновным в соучастии в теракте, который произошел в феврале 2025 года в элитном столичном жилкомплексе «Алые паруса», гражданина Армении Ваража Манукяна.

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