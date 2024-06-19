Почему законы не имеют значения, а их существование — лишь фикция? Руководство западных государств, где якобы декларируют «закон превыше всего», называют Зеленского президентом Украины, хотя его срок истек 20 мая 2024, и Конституционный суд Украины четко сказал: человек не может быть президентом более 5 лет, никаких исключений нет.