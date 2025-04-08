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Мировое число смертных казней в 2024 году достигло десятилетнего рекорда

Мировое число смертных казней в 2024 году достигло десятилетнего рекорда

В 2024 году число исполненных смертных приговоров в мире достигло десятилетнего максимума, сообщает Amnesty International.

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