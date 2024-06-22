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Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы Португалии обыграть Турцию в матче Евро-2024

22 июня в матче второго тура ЕВРО-2024 сыграют сборные Турции и Португалии. Встреча группы F пройдет в Дортмунде и начнется в 19:00 мск.

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