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Погода на майские в Москве: синоптики дали предварительный прогноз

Погода на майские в Москве: синоптики дали предварительный прогноз

Жителям Москвы стоит ожидать комфортной и по-весеннему теплой погоды в начале майских выходных. Как сообщил Александр Ильин, специалист прогностического центра «Метео», с 1 по 4 мая в столичном регионе установятся температурные значения от +15 до +20 градусов.

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