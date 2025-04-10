Погода на майские в Москве: синоптики дали предварительный прогноз

Жителям Москвы стоит ожидать комфортной и по-весеннему теплой погоды в начале майских выходных. Как сообщил Александр Ильин, специалист прогностического центра «Метео», с 1 по 4 мая в столичном регионе установятся температурные значения от +15 до +20 градусов.