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Подозреваемые по делу армейских сухпайков могли сбежать из России

Подозреваемые по делу армейских сухпайков могли сбежать из России

Правоохранители опасались того, что неустановленные подозреваемые в особой крупной растрате, связанной с делом некачественных сухпайков для нужд армии, могли скрыться от них за пределами России.

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