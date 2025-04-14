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Возвращение в реальность. Каким будет нецифровое будущее

Возвращение в реальность. Каким будет нецифровое будущее

Писатель и психолог Катерина Мурашова встретилась с группой подростков, чтобы поговорить о будущем. Как выяснилось, пока взрослые спорят о крахе цивилизации и надвигающемся господстве ИИ, подростки спокойно рисуют картину мира, где виртуальные нейросети и живые люди сосуществуют — каждый в своей стихииИногда так случается, что я встречаюсь с группами подростков.

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