Возвращение в реальность. Каким будет нецифровое будущее

Писатель и психолог Катерина Мурашова встретилась с группой подростков, чтобы поговорить о будущем. Как выяснилось, пока взрослые спорят о крахе цивилизации и надвигающемся господстве ИИ, подростки спокойно рисуют картину мира, где виртуальные нейросети и живые люди сосуществуют — каждый в своей стихииИногда так случается, что я встречаюсь с группами подростков.