Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) не намерен отменять энергетические санкции против России до прекращения конфликта на Украине.
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