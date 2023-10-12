Собянин: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

В рамках программы приоритетными будут являться развитие транспортной инфраструктуры и социальных объектов Одобрена Адресная инвестиционная программа (АИП) на период с 2024 по 2026 годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.