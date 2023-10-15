Новый круизный лайнер получит финансирование от правительства

Правительство России выделило более 900 млн рублей на поддержку судостроения. Эти средства пойдут на завершение строительства пассажирского круизного судна проекта «Карелия», которое ведет завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде.
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