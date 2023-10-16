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Председатель Европейского совета Мишель об убийстве фанатов Швеции в Брюсселе: «Сердце Европы поражено насилием»

Председатель Европейского совета Мишель об убийстве фанатов Швеции в Брюсселе: «Сердце Европы поражено насилием»

Ранее стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе. Сборные Бельгии и Швеции приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024.

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